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Бренд Aston Martin представил самый быстрый кабриолет

Британский премиальный бренд Aston Martin презентовал новую версию открытого автомобиля DBS Superleggera Volante. Суперкар является самым быстрым переднемоторным кабриолетом марки, разгоняющимся до 100 км/ч за 3,6 с.
Бренд Aston Martin представил самый быстрый кабриолет

Базой для мощной новинки стало одноименное купе. Особенность автомобиля – это его мягкая крыша, складывающаяся по нажатию кнопки на брелоке ключа или в салоне за 14 с и возвращающаяся в исходное положение за 16 с. Для сохранения в кабриолете силуэта купе DBS Superleggera Volante и придания ему большей аэродинамики инженеры Aston Martin изменили форму кормового диффузора, прорезей для вентиляции в передних крыльях и переднего сплиттера. Такое решение положительно отразилось на дизайне машины, получившей более эффектные очертания, и позволило ей генерировать на 3 кг прижимной силы меньше, нежели донор.

Кабриолет позаимствовал от купе 5,2-литровый турбодвигатель V12 на 725 л. с. при 900 Нм крутящего момента и 8-скоростную АКПП с дифференциалом на задней оси. Автомобиль разгоняется до первой «сотни» за 3,6 с, уступая донору всего 2 с. Максимальная скорость новинки составляет 340 км/ч, что делает ее рекордсменом среди открытых переднемоторных моделей Aston Martin. На рынок США и Европы машину планируют выпустить в третьем квартале 2019 года. Стоимость кабриолета в базовой комплектации – примерно $329 000.



 
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Добавил: Ева Вит Сегодня, 00:08

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