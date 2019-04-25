Бренд Aston Martin представил самый быстрый кабриолет





Базой для мощной новинки стало одноименное купе. Особенность автомобиля – это его мягкая крыша, складывающаяся по нажатию кнопки на брелоке ключа или в салоне за 14 с и возвращающаяся в исходное положение за 16 с. Для сохранения в кабриолете силуэта купе DBS Superleggera Volante и придания ему большей аэродинамики инженеры Aston Martin изменили форму кормового диффузора, прорезей для вентиляции в передних крыльях и переднего сплиттера. Такое решение положительно отразилось на дизайне машины, получившей более эффектные очертания, и позволило ей генерировать на 3 кг прижимной силы меньше, нежели донор.Кабриолет позаимствовал от купе 5,2-литровый турбодвигатель V12 на 725 л. с. при 900 Нм крутящего момента и 8-скоростную АКПП с дифференциалом на задней оси. Автомобиль разгоняется до первой «сотни» за 3,6 с, уступая донору всего 2 с. Максимальная скорость новинки составляет 340 км/ч, что делает ее рекордсменом среди открытых переднемоторных моделей Aston Martin. На рынок США и Европы машину планируют выпустить в третьем квартале 2019 года. Стоимость кабриолета в базовой комплектации – примерно $329 000.