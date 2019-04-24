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Молодая жена Александра Цекало опубликовала снимки в бикини

На странице своего Instagram-аккаунта молодая супруга Александра Цекало Дарина Эрвин опубликовала снимки в бикини. Подписчики модели и художницы высоко оценили ее новый пост.
Молодая жена Александра Цекало опубликовала снимки в бикини

Александр Цекало и его 27-летная возлюбленная Дарина Эрвин официально оформили свои отношения чуть больше месяца назад. С тех пор девушка привлекает внимание общественности и уже обзавелась большим количеством поклонников и недоброжелателей. Недавно на ее странице в социальной сети Instagram появилось фото. На снимке художница запечатлена на одном из пляжей Малибу в бикини темного цвета, свой образ знаменитость дополнила солнцезащитными очками.
Молодая жена Александра Цекало опубликовала снимки в бикини

В комментарии возлюбленная Александра Цекало напомнила своим подписчикам о необходимости наносить крем для защиты от солнечных лучей. Также она пожелала фанатам повести хотя бы один спокойный день на пляже. Подписчики Дарины Эрвин высоко оценили ее новую публикацию. Не обошлось и без недругов, которые высказали свое негативное мнение.



 
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Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 14:16

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