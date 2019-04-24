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Ученые назвали 5 ключей к счастью и здоровью

Американские научные работники назвали 5 ключей, которые помогут человеку обрести счастье и быть здоровым. Специалисты уверенны, что для этого необходимо смотреть на жизнь с позитивной точки зрения и уверенностью в лучшем будущем.
Ученые назвали 5 ключей к счастью и здоровью

Психологи уверяют, что мышление может оказывать влияние на психологическое благополучие. Они напоминают, что люди не рождаются с полным набором рациональных убеждений или адаптивных способностей. Хорошей отправной точкой является осознание того, что мысли не являются фактами. Тренировка внимательности поможет уменьшить стресс, а также повысить самооценку и улучшит настроение. Ученые напомнили, что избавиться от депрессии поможет употребление только свежих овощей и фруктов, а также отказ от соли и сахара.

К счастью приведет взаимодействие как с родственниками и друзьями, так и с сексуальными партнерами. Улучшить здоровье помогут физические упражнения и прогулки на свежем воздухе. Также в перечень входит сон, который должен быть продолжительным. Недостаточное его количество делает человека более нервным.



 
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Наука
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 14:08

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