К выходным в Москве ожидаются ливни
В конце недели в Москве ожидаются ливни. Погода до конца недели останется теплой, несмотря на осадки.
По прогнозам синоптиков Москву ожидает теплая погода вплоть до выходных. Небо будет ясное, солнечное. Столбики термометров поднимутся до отметки +21 … +22 градусов. Нетипичная для московской весны летняя погода сменится к концу недели. Прогнозируются осадки в виде ливней 26 и 28 апреля, так что в выходные станет свежее.
Погода все еще остается неустойчивой. Предположительно, майские праздники тоже будут дождливыми. К тому же ожидается снижение температуры до +12…+17 градусов.
Особое внимание к своему здоровью рекомендуют уделить метеочувствительным людям. Частые смены погоды могут негативно сказаться на их самочувствии. Ожидается повышение атмосферного давления в дождливые дни. Аллергикам рекомендуют запастись соответствующими лекарствами, так как отмечается начало цветения.
По прогнозам синоптиков Москву ожидает теплая погода вплоть до выходных. Небо будет ясное, солнечное. Столбики термометров поднимутся до отметки +21 … +22 градусов. Нетипичная для московской весны летняя погода сменится к концу недели. Прогнозируются осадки в виде ливней 26 и 28 апреля, так что в выходные станет свежее.
Погода все еще остается неустойчивой. Предположительно, майские праздники тоже будут дождливыми. К тому же ожидается снижение температуры до +12…+17 градусов.
Особое внимание к своему здоровью рекомендуют уделить метеочувствительным людям. Частые смены погоды могут негативно сказаться на их самочувствии. Ожидается повышение атмосферного давления в дождливые дни. Аллергикам рекомендуют запастись соответствующими лекарствами, так как отмечается начало цветения.
Общество
Добавил: Никишева Наталья Сегодня, 14:00