К выходным в Москве ожидаются ливни





По прогнозам синоптиков Москву ожидает теплая погода вплоть до выходных. Небо будет ясное, солнечное. Столбики термометров поднимутся до отметки +21 … +22 градусов. Нетипичная для московской весны летняя погода сменится к концу недели. Прогнозируются осадки в виде ливней 26 и 28 апреля, так что в выходные станет свежее.Погода все еще остается неустойчивой. Предположительно, майские праздники тоже будут дождливыми. К тому же ожидается снижение температуры до +12…+17 градусов.Особое внимание к своему здоровью рекомендуют уделить метеочувствительным людям. Частые смены погоды могут негативно сказаться на их самочувствии. Ожидается повышение атмосферного давления в дождливые дни. Аллергикам рекомендуют запастись соответствующими лекарствами, так как отмечается начало цветения.