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К выходным в Москве ожидаются ливни

В конце недели в Москве ожидаются ливни. Погода до конца недели останется теплой, несмотря на осадки.
К выходным в Москве ожидаются ливни

По прогнозам синоптиков Москву ожидает теплая погода вплоть до выходных. Небо будет ясное, солнечное. Столбики термометров поднимутся до отметки +21 … +22 градусов. Нетипичная для московской весны летняя погода сменится к концу недели. Прогнозируются осадки в виде ливней 26 и 28 апреля, так что в выходные станет свежее.

Погода все еще остается неустойчивой. Предположительно, майские праздники тоже будут дождливыми. К тому же ожидается снижение температуры до +12…+17 градусов.

Особое внимание к своему здоровью рекомендуют уделить метеочувствительным людям. Частые смены погоды могут негативно сказаться на их самочувствии. Ожидается повышение атмосферного давления в дождливые дни. Аллергикам рекомендуют запастись соответствующими лекарствами, так как отмечается начало цветения.



 
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Общество
Добавил: Никишева Наталья Сегодня, 14:00

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