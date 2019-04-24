Сергей Лазарев назвал улыбку лучшим оружием против недоброжелателей

Сейчас Лазарев занят подготовкой к «Евровидению», где он представит Россию. Несмотря на это, вчера артист совместно с Филиппом Киркоровым дал пресс-конференцию по поводу своего участия в конкурсе. Исполнитель считается фаворитом «Евровидения 2019», поэтому у него появилось множество завистников и неприятелей. Певец рассказал, что бороться с трудностями ему помогает улыбка.Вскоре, Сергей Лазарев опубликовал в своём Instagram-блоге пост о том, что считает улыбку лучшим оружием против неприятелей. Поклонники оценили публикацию уже более 40 тысячами лайков.