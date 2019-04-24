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Сергей Лазарев назвал улыбку лучшим оружием против недоброжелателей

Сергей Лазарев рассказал, что улыбка является лучшим оружием против недоброжелателей. Своим мнением он поделился со своими поклонниками в Instagram-блоге.
Сергей Лазарев назвал улыбку лучшим оружием против недоброжелателей

Сейчас Лазарев занят подготовкой к «Евровидению», где он представит Россию. Несмотря на это, вчера артист совместно с Филиппом Киркоровым дал пресс-конференцию по поводу своего участия в конкурсе. Исполнитель считается фаворитом «Евровидения 2019», поэтому у него появилось множество завистников и неприятелей. Певец рассказал, что бороться с трудностями ему помогает улыбка.

Вскоре, Сергей Лазарев опубликовал в своём Instagram-блоге пост о том, что считает улыбку лучшим оружием против неприятелей. Поклонники оценили публикацию уже более 40 тысячами лайков.



 
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Добавил: Кононенко Илья Сегодня, 13:53

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