Сергей Лазарев назвал улыбку лучшим оружием против недоброжелателей
Сергей Лазарев рассказал, что улыбка является лучшим оружием против недоброжелателей. Своим мнением он поделился со своими поклонниками в Instagram-блоге.
Сейчас Лазарев занят подготовкой к «Евровидению», где он представит Россию. Несмотря на это, вчера артист совместно с Филиппом Киркоровым дал пресс-конференцию по поводу своего участия в конкурсе. Исполнитель считается фаворитом «Евровидения 2019», поэтому у него появилось множество завистников и неприятелей. Певец рассказал, что бороться с трудностями ему помогает улыбка.
Вскоре, Сергей Лазарев опубликовал в своём Instagram-блоге пост о том, что считает улыбку лучшим оружием против неприятелей. Поклонники оценили публикацию уже более 40 тысячами лайков.
Сейчас Лазарев занят подготовкой к «Евровидению», где он представит Россию. Несмотря на это, вчера артист совместно с Филиппом Киркоровым дал пресс-конференцию по поводу своего участия в конкурсе. Исполнитель считается фаворитом «Евровидения 2019», поэтому у него появилось множество завистников и неприятелей. Певец рассказал, что бороться с трудностями ему помогает улыбка.
Вскоре, Сергей Лазарев опубликовал в своём Instagram-блоге пост о том, что считает улыбку лучшим оружием против неприятелей. Поклонники оценили публикацию уже более 40 тысячами лайков.
ШоуБиз
Добавил: Кононенко Илья Сегодня, 13:53