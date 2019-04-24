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Asus анонсировала недорогие игровые ноутбуки ROG Strix G

Фирма Asus анонсировала новую серию игровых ноутбуков ROG Strix G. Производители заявляют, что это будет относительно недорогой ряд портативных компьютеров, который позволит пользователям приобщиться к семейству Republic of Gamers.
Asus анонсировала недорогие игровые ноутбуки ROG Strix G

Серия представлена в двух моделях: ROG Strix G G531 и ROG Strix G G731. Первая будет иметь 15,6 дюймовый экран с разрешением 1920 на 1080 пикселей и частотой кадров от 60 до 144 Гц. Процессоров для этого агрегата предусмотрено несколько: Intel Core i9-9880H, Core i7-9750H и Core i5-9300H. Тип видеокарты также будет установлен по желанию клиента. Для выбора предлагается: NVIDIA GeForce GTX 1050, GTX 1650, GTX 1660 Ti, RTX 2060 или RTX 2070.

Старший "брат" оснащен 17,3-дюймовым дисплеем (остальные характеристики те же). Однако здесь на выбор всего два чипсета, это Core i7-9750H и Core i5-9300H. Количество возможных графических ускорителей также меньше, чем у предыдущей модели. Для выбора предоставляется следующие видеокарты: GeForce GTX 1650, GTX 1660 Ti, RTX 2060 и RTX 2070.

Для обеих моделей предусмотрена возможность установки оперативной памяти до 32 гигабайт. Также при желании возможно будет оборудовать ПК твердотельным накопителем до 1 терабайта. Стандартные модули связи и подсветка обеспечат комфорт при использовании новинки. Компьютеры будут работать на операционной системе Windows 10. Стоимость девайсов пока не разглашается. Однако производитель заверяет, что эта серия будет самой дешёвой среди других игровых ноутбуков Asus.



 
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Добавил: Белоусов Алексей Сегодня, 11:53

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