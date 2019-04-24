«Вертолеты России» занялись созданием скоростного синхрокоптера, развивающего скорость до 420 км/ч





Согласно имеющимся данным, эксперты смогли разработать проект вертолета-синхрокоптера, отличающегося вертикальным взлетом и приземлением, основой для которых станут два несущих винта и один толкающий. В аннотации к презентации указано, что дизайн, комплектация и летно-технические характеристики летательного аппарата разработаны сотрудниками холдинга.В европейских странах и США активно работают над созданием скоростных вертолетов, чья скорость может превышать больше 400 км/ч. К таким следует отнести американский S-97 Raider и Eurocopter X3. Первым летательным аппаратом с тремя винтами оказался созданный немцами Fl 282 «Колибри», осуществлявший полеты с 1940 года.Как заявили отечественные создатели нового синхроптера, новинка будет предназначена для перевозки пассажиров и сможет выдерживать полезную нагрузку до тонны. Максимальная скорость российского скоростного вертолета должна составлять 420 км/ч, а максимальная дальность полета – 1228 км.