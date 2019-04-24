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Новенькая участница «Дома-2» прямо на Лобном месте дала Артему Сороке урок вокала

Один из самых ярких и талантливых героев телестройки «Дом-2» Артем Сорока взял урок вокала у новенькой участницы проекта. Девушка помогла молодому человеку прямо во время Лобного места распеться.

Новенькая участница «Дома-2» прямо на Лобном месте дала Артему Сороке урок вокала

Не секрет, что Сорока является очень одаренным участником реалити-шоу. С первых дней своего нахождения в Периметре Артем продемонстрировал коллективу и телезрителям, что умеет не только играть на гитаре, но и сам пишет песни.

Впрочем, только после того, как продюсированием Сороки занялся один из ведущих «Дома-2», Артема начали замечать. Известно, что на сегодняшний день участник телепроекта уже записал несколько новых музыкальных композиций и даже снял видеоролики на них, которые уже крутят на музыкальных телеканалах. К слову, продюсером музыканта стал Андрей Черкасов.

Новенькая участница «Дома-2» прямо на Лобном месте дала Артему Сороке урок вокала

Несколько часов назад в социальных сетях появилась видеозапись, на которой запечатлен новый приход участников на реалити-шоу «Дом-2». Одна из девушек, как оказалось, является преподавателем по вокалу, поэтому ей предложили прямо на Лобном месте обучить Сороку вокальному искусству.

Стоит отметить, что девушка очень стеснялась, но все-таки согласилась «подучить» Артема. Однако Сорока больше кривлялся и флиртовал с новенькой участницей «Дома-2», чем на самом деле старался чему-то научиться. Нужно сказать, что многие поклонники телестройки заметили, что Сороке очень понравилась длинноволосая красавица.



 
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ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 10:07

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