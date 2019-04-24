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«Совсем плох»: Коллега Евгения Леонова-Гладышева рассказала о состоянии актера

Евгений Леонов-Гладышев перенес черепно-мозговую травму. Коллега звезды Галина Бокашевская рассказала о состоянии актера, который пока не смог восстановится.

«Совсем плох»: Коллега Евгения Леонова-Гладышева рассказала о состоянии актера

С августа 2018 года пресс-службы сообщали, что Евгений Леонов-Гладышев стал жертвой злоумышленников и попал в местную больницу с серьезными повреждениями. После кровоизлияния в мозг он впал в кому, но пришел в себя. По словам близких звезды экранов, актер учился заново говорить. Спустя некоторое время появились сведения, что Леонова-Гладышева не избивали, а травма – последствие неудачного падения.

Коллега заслуженного артиста из Московского Губернского театра Галина Бокашевская сообщила, как сейчас чувствует себя актер из сериала «Убойная сила». «Сейчас Женя совсем плох. Практически не разговаривает», - отметила в интервью изданию «Экспресс-газета» 52-летняя актриса. Она добавила, что повреждения актер получил следуя из Санкт-Петербурга на съемки в российскую столицу. Кровоизлияние у народного артиста произошло уже в медицинском учреждении.
«Совсем плох»: Коллега Евгения Леонова-Гладышева рассказала о состоянии актера

Родные и близкие Леонова-Гладышева активно собирали финансы для реабилитации артиста, поскольку личных средств не хватало. Все полагали, что знаменитость скоро поправится и вернется в мир кино, однако об этом пока рано говорить.



 
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Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 09:51

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