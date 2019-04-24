Жене Андрея Черкасова «досталось» за нелицеприятные высказывания в адрес Виктории Романец
Любимой супруге ведущего реалити-шоу «Дом-2» Андрея Черкасова – Кристине Ослиной «досталось» за критику в адрес его бывшей возлюбленной. По мнению некоторых телезрителей, блондинке нужно было промолчать, ведь ее муж в свое время состоял с Викторией Романец в отношениях и даже планировал взять ее в жены.
Не так давно социальные сети взорвала видеозапись, на которой запечатлены «кровавые» разборки бывших героев телестройки «Дом-2» Виктории Романец и Антона Гусева. Из ролика становится понятно, что скандал произошел на почве ревности, которую длинноволосая красавица в алкогольном опьянении просто не смогла контролировать.
Отметим, что это видео никого не оставило равнодушным. Один за другим звезды «Дома-2», в том числе и бывшая супруга Гусева Евгения Феофилактова, принялись высказывать свое мнение на счет увиденного. Не осталась в стороне и жена Черкасова Кристина, которой, как оказалось, тоже было что сказать. Впрочем, блондинка наверняка уже пожалела о своих заявлениях.
Сейчас Ослина продолжает получать многочисленные комментарии по этому поводу, в которых не все пользователи Сети поддерживают ее. По мнению фолловеров, Кристине не следовало нелицеприятно отзываться о Виктории, ведь она еще не знает, что ее саму ждет в будущем.
К слову, читатели продолжают настаивать на том, что совсем скоро Черкасов поднимет руку и на Ослину, ведь ранее мужчина не единожды применял силу к своим возлюбленным, когда он еще был участником «Дома-2».
Не так давно социальные сети взорвала видеозапись, на которой запечатлены «кровавые» разборки бывших героев телестройки «Дом-2» Виктории Романец и Антона Гусева. Из ролика становится понятно, что скандал произошел на почве ревности, которую длинноволосая красавица в алкогольном опьянении просто не смогла контролировать.
Отметим, что это видео никого не оставило равнодушным. Один за другим звезды «Дома-2», в том числе и бывшая супруга Гусева Евгения Феофилактова, принялись высказывать свое мнение на счет увиденного. Не осталась в стороне и жена Черкасова Кристина, которой, как оказалось, тоже было что сказать. Впрочем, блондинка наверняка уже пожалела о своих заявлениях.
Сейчас Ослина продолжает получать многочисленные комментарии по этому поводу, в которых не все пользователи Сети поддерживают ее. По мнению фолловеров, Кристине не следовало нелицеприятно отзываться о Виктории, ведь она еще не знает, что ее саму ждет в будущем.
К слову, читатели продолжают настаивать на том, что совсем скоро Черкасов поднимет руку и на Ослину, ведь ранее мужчина не единожды применял силу к своим возлюбленным, когда он еще был участником «Дома-2».
ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 09:31