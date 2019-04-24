Иван Краско вернулся жить к бывшей жене Наталье Вяль





Наталья Вяль – третья супруга актера Ивана Краско. В браке у них родились двое сыновей – Иван, которому сейчас 16, и Федор, младше брата на год. После развода с Вяль актер женился на студентке Наталье Шевель, но отношения продлились недолго и в 2018 пара подала на развод. Жить актер вернулся к бывшей супруге Наталье Вяль и их детям.Недавно артист предложил Наталье Вяль снова выйти за него замуж. Но она склонна к тому, чтобы отказаться, поскольку штамп в паспорте может помешать в перспективе новым отношениям. Экс-супруга Краско признается, что никогда не испытывала к нему особых чувств, а вышла замуж потому, что хотелось детей. Сейчас брак ей не выгоден, поскольку у артиста нет никакого наследства и в воспитании детей он редко участвует. Иван Краско настойчив в достижении поставленных целей, потому окончательного ответа Наталья Вяль не дает.Женщине поступали выгодные предложения от телевизионщиков. Они обещают заплатить, если пара снова сыграет свадьбу. Наталья Вяль отмечает, что актер к ней вернулся скорее от безысходности, так как прописан у нее и жить больше негде.