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Иван Краско вернулся жить к бывшей жене Наталье Вяль

Иван Краско после своего недавнего развода вернулся жить к предыдущей супруге Наталье Вяль. Она рассказала о браке с актером и о их теперешних отношениях.
Иван Краско вернулся жить к бывшей жене Наталье Вяль

Наталья Вяль – третья супруга актера Ивана Краско. В браке у них родились двое сыновей – Иван, которому сейчас 16, и Федор, младше брата на год. После развода с Вяль актер женился на студентке Наталье Шевель, но отношения продлились недолго и в 2018 пара подала на развод. Жить актер вернулся к бывшей супруге Наталье Вяль и их детям.

Недавно артист предложил Наталье Вяль снова выйти за него замуж. Но она склонна к тому, чтобы отказаться, поскольку штамп в паспорте может помешать в перспективе новым отношениям. Экс-супруга Краско признается, что никогда не испытывала к нему особых чувств, а вышла замуж потому, что хотелось детей. Сейчас брак ей не выгоден, поскольку у артиста нет никакого наследства и в воспитании детей он редко участвует. Иван Краско настойчив в достижении поставленных целей, потому окончательного ответа Наталья Вяль не дает.
Иван Краско вернулся жить к бывшей жене Наталье Вяль

Женщине поступали выгодные предложения от телевизионщиков. Они обещают заплатить, если пара снова сыграет свадьбу. Наталья Вяль отмечает, что актер к ней вернулся скорее от безысходности, так как прописан у нее и жить больше негде.



 
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Добавил: Никишева Наталья Сегодня, 08:54

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