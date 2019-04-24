АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Перестановка ДНК может указывать на риск развития множественной миеломы
EUR 71.75 USD 63.79
Курс валют на 24.04.2019

Звезда «Дома-2» Лена Хромина рассталась с мужем из-за его переписок с другой

Бывшая участница реалити-шоу «Дом-2» Елена Хромина рассталась с супругом из-за его переписки с другой девушкой. Стоит отметить, что до комментария в микроблоге телезнаменитости в социальных сетях только делились догадками, почему же звезда телестройки все-таки развелась с мужем, прожив с ним всего 2,5 месяца.

Звезда «Дома-2» Лена Хромина рассталась с мужем из-за его переписок с другой

Не секрет, что почти сразу же после того, как Елена покинула Периметр, она вышла замуж. Долгое время Хромина не хотела озвучивать даже преданным поклонникам имя своего возлюбленного, ведь придерживалась понятия, что «счастье любит тишину». Впрочем, чуть позже стало известно, что девушка стала женой бывшего избранника Михаила Александрова.

Считанные часы назад Елена опубликовала у себя на странице в Instagram новый пост, который одним из первых поспешил прокомментировать ее бывший супруг Михаил. Мужчина написал, что очень гордится своей «кисинькой» и что она большая умница. По всей видимости, экс-возлюбленный Хроминой знает, что сейчас девушка принялась активно развивать собственный бизнес.

Нужно сказать, что Елена не стала затягивать с ответом и заявила бывшему супругу, что тому нужно было гордиться ею, когда она была его женой.

Звезда «Дома-2» Лена Хромина рассталась с мужем из-за его переписок с другой

«Теперь восхищайся той, с которой ты переписывался!», - подчеркнула экс-участница «Дома-2».

К слову, практически все подписчики звезды реалити-шоу встали на ее сторону. Один за другим они начали буквально закидывать экс-избранника Хроминой большим количеством нелицеприятных комментариев, в которых указывают на то, что не понимают, как мужчина мог упустить «такую девушку».



 
+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 08:45

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Звезда «Дома-2» Дарья Пынзарь
Эксперты рассказали, как определить
Перестановка ДНК может указывать на
В Санкт-Петербурге произошло
Иван Краско вернулся жить к бывшей жене
Звезда «Дома-2» Лена Хромина рассталась
Google Maps будет отображать станции
Минкомсвязи: Сетевое покрытие
Диетологи подсчитали, сколько яиц можно
Названа дата последнего выступления
На западе Москвы при пожаре в частном
Ирина Пинчук ищет для аренды комнату в
Алексей Чайчиц назвал цену всего одного
Даша Пынзарь вышла на связь после
Наташа Королева отказалась от декольте
Люди не проявляют сострадания к
Марк Рудинштейн заявил, что Аллы
Владимир Зеленский может лишиться
Сергей Лазарев боится, что «внешние
Людмила Шевель обвинила Олега
АвтоВАЗ остановит конвейер на майские
Елизавета Триандафилиди возвращается на
Роман Капаклы не смог закрыть рот
Специалисты назвали ТОП-5
Ольга Бузова путает лица и имена новых
Елена Хромина разоблачила обман Вики
«Я просто вспылили»: Роман Гриценко
«Норвежская Ванга» напророчила начало
Анастасия Волочкова сказала, что раны
Самый мощный смартфон в мире Lenovo Z6
Просмотреть все новости