Звезда «Дома-2» Лена Хромина рассталась с мужем из-за его переписок с другой

«Теперь восхищайся той, с которой ты переписывался!», - подчеркнула экс-участница «Дома-2».

Не секрет, что почти сразу же после того, как Елена покинула Периметр, она вышла замуж. Долгое время Хромина не хотела озвучивать даже преданным поклонникам имя своего возлюбленного, ведь придерживалась понятия, что «счастье любит тишину». Впрочем, чуть позже стало известно, что девушка стала женой бывшего избранника Михаила Александрова.Считанные часы назад Елена опубликовала у себя на странице в Instagram новый пост, который одним из первых поспешил прокомментировать ее бывший супруг Михаил. Мужчина написал, что очень гордится своей «кисинькой» и что она большая умница. По всей видимости, экс-возлюбленный Хроминой знает, что сейчас девушка принялась активно развивать собственный бизнес.Нужно сказать, что Елена не стала затягивать с ответом и заявила бывшему супругу, что тому нужно было гордиться ею, когда она была его женой.К слову, практически все подписчики звезды реалити-шоу встали на ее сторону. Один за другим они начали буквально закидывать экс-избранника Хроминой большим количеством нелицеприятных комментариев, в которых указывают на то, что не понимают, как мужчина мог упустить «такую девушку».