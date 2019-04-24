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Google Maps будет отображать станции зарядки автомобилей

Google Maps теперь могут отображать на карте в режиме реального времени ближайшие станции зарядки электрокаров. Доступна эта функция в США и Великобритании.
Google Maps будет отображать станции зарядки автомобилей

Любой водитель сможет отследить не только наличие станций рядом с ним, но и узнать есть ли там место для зарядки. Также будет доступна информация о технических характеристиках электрозаправки, что позволит выбрать оптимальный вариант для каждого автомобиля.

Для использования сервиса просто необходимо в поисковой строке Google Maps прописать «зарядные станции EV». Пользователю сразу покажется список ближайших точек и количество свободных мест. Кроме этого, возможно прикреплять фото с зарядных станций, которые будут доступны всем пользователям.

В будущем планируется расширить количество стран с этим сервисом. Сейчас новая функция дорабатывается, в неё систематически вносятся коррективы. В ближайшее время продукт будет завершен и готов к постоянному использованию.



 
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Технологии
Добавил: Белоусов Алексей Сегодня, 08:38

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