Google Maps будет отображать станции зарядки автомобилей





Любой водитель сможет отследить не только наличие станций рядом с ним, но и узнать есть ли там место для зарядки. Также будет доступна информация о технических характеристиках электрозаправки, что позволит выбрать оптимальный вариант для каждого автомобиля.Для использования сервиса просто необходимо в поисковой строке Google Maps прописать «зарядные станции EV». Пользователю сразу покажется список ближайших точек и количество свободных мест. Кроме этого, возможно прикреплять фото с зарядных станций, которые будут доступны всем пользователям.В будущем планируется расширить количество стран с этим сервисом. Сейчас новая функция дорабатывается, в неё систематически вносятся коррективы. В ближайшее время продукт будет завершен и готов к постоянному использованию.