Google Maps будет отображать станции зарядки автомобилей
Google Maps теперь могут отображать на карте в режиме реального времени ближайшие станции зарядки электрокаров. Доступна эта функция в США и Великобритании.
Любой водитель сможет отследить не только наличие станций рядом с ним, но и узнать есть ли там место для зарядки. Также будет доступна информация о технических характеристиках электрозаправки, что позволит выбрать оптимальный вариант для каждого автомобиля.
Для использования сервиса просто необходимо в поисковой строке Google Maps прописать «зарядные станции EV». Пользователю сразу покажется список ближайших точек и количество свободных мест. Кроме этого, возможно прикреплять фото с зарядных станций, которые будут доступны всем пользователям.
В будущем планируется расширить количество стран с этим сервисом. Сейчас новая функция дорабатывается, в неё систематически вносятся коррективы. В ближайшее время продукт будет завершен и готов к постоянному использованию.
Любой водитель сможет отследить не только наличие станций рядом с ним, но и узнать есть ли там место для зарядки. Также будет доступна информация о технических характеристиках электрозаправки, что позволит выбрать оптимальный вариант для каждого автомобиля.
Для использования сервиса просто необходимо в поисковой строке Google Maps прописать «зарядные станции EV». Пользователю сразу покажется список ближайших точек и количество свободных мест. Кроме этого, возможно прикреплять фото с зарядных станций, которые будут доступны всем пользователям.
В будущем планируется расширить количество стран с этим сервисом. Сейчас новая функция дорабатывается, в неё систематически вносятся коррективы. В ближайшее время продукт будет завершен и готов к постоянному использованию.
Технологии
Добавил: Белоусов Алексей Сегодня, 08:38