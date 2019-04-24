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Алексей Чайчиц назвал цену всего одного своего выхода на подиум

Экс-участник проекта "Дом-2" Алексей Чайчиц признался, сколько он зарабатывает денег за один выход на подиум. После ухода с реалити-шоу молодой человек отправился жить в Китай, где работает моделью.
Алексей Чайчиц назвал цену всего одного своего выхода на подиум

Алексей Чайчиц не скрывает, что покинул Периметр ради перспектив в модельном бизнесе. Проектанту предложили выгодный контракт в Китае, где он снимается для глянцевых журналов и работает моделью на подиумах. Многих интересовал вопрос, сколько денег зарабатывает молодой человек, который еще на проекте заявлял о своем модельном прошлом.

Алексей Чайчиц старается обходить прямые вопросы по поводу своего гонорара за работу, однако объясняет, сумма зависит от очень многих нюансов. Стоит отметить, что поклонников звезды слегка шокировало заявление молодого человека, что он готов на многое всего за 20 тысяч рублей.



 
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ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 06:46

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