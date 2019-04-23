ИГИЛ взяла ответственность за серию терактов в Шри-Ланке





Согласно последней информации властей Шри-Ланки, в результате взрывов погиб 321 человек. Среди них несколько десятков неопознаны, так как тела получили серьезные увечья. Пострадавшими числятся 521 человек - не только местные жители, но и множество туристов.Целями террористов стали религиозные учреждения, а также отели и места скопления людей. На данный момент в Шри-Ланке действует режим ЧП.