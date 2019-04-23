ИГИЛ взяла ответственность за серию терактов в Шри-Ланке
Запрещенная в Российской Федерации решением верховного суда организация ИГИЛ взяла на себя ответственность за серию терактов, произошедших 21 апреля. Такие данные публикует агентство Amaq.
Согласно последней информации властей Шри-Ланки, в результате взрывов погиб 321 человек. Среди них несколько десятков неопознаны, так как тела получили серьезные увечья. Пострадавшими числятся 521 человек - не только местные жители, но и множество туристов.
Целями террористов стали религиозные учреждения, а также отели и места скопления людей. На данный момент в Шри-Ланке действует режим ЧП.
Согласно последней информации властей Шри-Ланки, в результате взрывов погиб 321 человек. Среди них несколько десятков неопознаны, так как тела получили серьезные увечья. Пострадавшими числятся 521 человек - не только местные жители, но и множество туристов.
Целями террористов стали религиозные учреждения, а также отели и места скопления людей. На данный момент в Шри-Ланке действует режим ЧП.
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Добавил: Екатерина Кузнецова Сегодня, 14:05