Андрей Разин считает, что могилу Евгения Осина подожгли фанаты

В личном блоге Разин оставил пост, где объясняет, что могилу исполнителя песни «Плачет девушка в автомате» подожгли фанатки Евгения Викторовича. По мнению продюсера, подобные действия – своеобразная акция против вступления дочери артиста Агнии в наследство музыканта.Андрей Разин заявил, что вместе с супругой певца Натальей планирует обратиться к правоохранительным органам и подать соответствующее заявление. Он указал, что есть свидетели, которым удалось увидеть акт вандализма. Знаменитость назвал «ярых поклонниц» Евгения Осина «бесчувственными стервами», специально сжигающими могилы, а потом на фоне этих могил перед прессой заявляющими, что они самые близкие для певца люди и имеют от него детей. Автор публикации отметил, что виновники будут найдены и жестоко наказаны.