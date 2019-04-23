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Андрей Разин считает, что могилу Евгения Осина подожгли фанаты

Андрей Разин, известный как продюсер популярной в 90-х группы «Ласковый май», рассказал, кто мог поджечь могилу Евгения Осина, расположенную на Троекуровском кладбище. Своим мнением деятель поделился с поклонниками в Instagram.

Андрей Разин считает, что могилу Евгения Осина подожгли фанаты

В личном блоге Разин оставил пост, где объясняет, что могилу исполнителя песни «Плачет девушка в автомате» подожгли фанатки Евгения Викторовича. По мнению продюсера, подобные действия – своеобразная акция против вступления дочери артиста Агнии в наследство музыканта.
Андрей Разин считает, что могилу Евгения Осина подожгли фанаты

Андрей Разин заявил, что вместе с супругой певца Натальей планирует обратиться к правоохранительным органам и подать соответствующее заявление. Он указал, что есть свидетели, которым удалось увидеть акт вандализма. Знаменитость назвал «ярых поклонниц» Евгения Осина «бесчувственными стервами», специально сжигающими могилы, а потом на фоне этих могил перед прессой заявляющими, что они самые близкие для певца люди и имеют от него детей. Автор публикации отметил, что виновники будут найдены и жестоко наказаны.



 
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ШоуБиз
Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 13:39

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