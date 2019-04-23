Боль жизненно важна для организма





Люди, страдающие определёнными генетическими заболеваниями, могут не чувствовать боль. К сожалению, эти люди долго не живут. Причиной тому служат травмы и отсутствие чувства боли, а это важный сигнал о нарушениях в работе организма. Боль помогает человеку избежать более серьёзных травм при уже имеющемся повреждении. Иногда это чувство спасает человека от смерти.Учёные выяснили, что человек перестаёт чувствовать боль при недостатке фермента FAAH. Он отвечает за расщепление анандамидного нейротрансмиттера, представителя группы веществ, влияющих на передачу сигналов между нервными клетками. В случае, если данное вещество накапливается и не расщепляется ферментом, человек не ощущает боли.Исследователи отмечают, что роль болезненных ощущений в организме ещё не до конца изучена. Однако, несмотря на это, и сейчас понятно, что это важнейший защитник организма от тяжёлых травм и летального исхода.