АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
В Канаде доказали образовательную ценность Minecraft
EUR 71.72 USD 63.79
Курс валют на 23.04.2019

Звезду «Гарри Поттера» Руперта Гринта заподозрили в тайной свадьбе

Исполнитель одной из главных ролей в фильмах о Гарри Поттере Руперт Гринт, который играл Рона Уизли, появился на публике с Джорджией Грум. Пара давно состоит в отношениях, но в этот раз фанаты разглядели на ее пальце кольцо, похожее на обручальное.
Звезду «Гарри Поттера» Руперта Гринта заподозрили в тайной свадьбе

Руперт Гринт со своей девушкой Джорджией Грум провели ланч в компании своих друзей в одном из пабов Лондона. Папарацци оперативно среагировали и успели сделать несколько снимков. Поклонники разглядели на пальцах у звезд кольца и предположили, что они могли тайно узаконить свои отношения. Они вспомнили, как в прошлогоднем интервью исполнитель роли Рона Уизли признался, что планирует в ближайшем времени остепениться и завести детей.

Представители актера эти слухи опровергают, в подтверждение этого они показывают прошлогоднее фото Грум, где она носит это же кольцо. А аксессуар, который ввел в заблуждение фанатов Гринта, и вовсе находится на среднем пальце.
Звезду «Гарри Поттера» Руперта Гринта заподозрили в тайной свадьбе

Отмечается, что пара состоит в отношениях с 2011 года. Долгое время молодые люди старались скрыть этот факт, а после не комментировали свои взаимоотношения.



 
+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз
Добавил: Никишева Наталья Сегодня, 13:19

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Оскар Кучера станет папой в пятый раз
Диктор Анна Шатилова не может смириться
Стас Михайлов отправил Малышевой яйцо с
Ксения Бородина не знает размера
Стефания Маликова снялась в образе
ИГИЛ взяла ответственность за серию
Смартфоны Samsung теперь можно
Гоген Солнцев появился в студии Андрея
Opel прекратил производство моделей
На юбилейной обложке журнала «Дом-2»
Мать Меган Маркл прилетела в Лондон,
Андрей Разин считает, что могилу
Боль жизненно важна для организма
Юлия Высоцкая заинтриговала фанатов
Счетная палата обнаружила в госорганах
Звезду «Гарри Поттера» Руперта Гринта
Участников второго сезона шоу «Спаси
Эксперты: Дешевые солнцезащитные очки
Любовник Таты Блюменкранц больше не
Подросток подал на компанию Apple в суд
Хью Лори снимется в новом сериале от
Саше Черно снова напомнили об изменах
Исследование: Вегетарианское питание
Алёна Водонаева назвала «Дом-2» самым
Нурсултан Назарбаев рассказал о
Специалисты назвали 5 вероятных проблем
Астрономы обнаружили в Млечном Пути
Ольга Бузова призналась, что планирует
Джастин Бибер официально анонсировал
Виктория Дайнеко разместила фото с
Просмотреть все новости