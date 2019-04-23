Звезду «Гарри Поттера» Руперта Гринта заподозрили в тайной свадьбе





Руперт Гринт со своей девушкой Джорджией Грум провели ланч в компании своих друзей в одном из пабов Лондона. Папарацци оперативно среагировали и успели сделать несколько снимков. Поклонники разглядели на пальцах у звезд кольца и предположили, что они могли тайно узаконить свои отношения. Они вспомнили, как в прошлогоднем интервью исполнитель роли Рона Уизли признался, что планирует в ближайшем времени остепениться и завести детей.Представители актера эти слухи опровергают, в подтверждение этого они показывают прошлогоднее фото Грум, где она носит это же кольцо. А аксессуар, который ввел в заблуждение фанатов Гринта, и вовсе находится на среднем пальце.Отмечается, что пара состоит в отношениях с 2011 года. Долгое время молодые люди старались скрыть этот факт, а после не комментировали свои взаимоотношения.