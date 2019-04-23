Подросток подал на компанию Apple в суд и требует 1 млрд долларов компенсации





Баха обвиняют в серии краж из Apple Store. На одном из мест преступления был найден пропуск молодого человека, который он потерял за некоторое время до происшествий. В документе нет фотографии, но он стал основной уликой против студента.На записях с камер наблюдения фигурирует совершенно другое лицо, но несмотря на это, Бах обвинен в нескольких преступлениях в разных штатах. Молодой человек даже имеет алиби – в день совершения преступления он праздновал свой выпускной.Молодой человек был арестован 29 ноября. Полиция имела на руках фотографию подозреваемого, лицо на которой не было похоже на Усмана Баха. Но основной уликой против него стал все-таки злополучный пропуск без фотографии.До этого подросток не вызывал никаких подозрений у правоохранителей и никогда ни в чем не обвинялся.