Саше Черно снова напомнили об изменах Иосифа Оганесяна
Александре Черно в очередной раз напомнили об изменах Иосифа Оганесяна. По словам эпатажной брюнетки, она до последнего не верила в то, что парень мог ее предать.
Всем известно, что неделю назад на реалити-шоу «Дом-2» стартовал второй сезон телешоу «Спаси свою любовь», в котором продюсеры проекта хотят помочь героям спасти свою семью от развода.
Одними из таких участников оказались Александра Черно и Иосиф Оганесян, которые буквально сразу же после бракосочетания начали скандалить и предъявлять друг другу многочисленные претензии. Считанные часы назад в социальных сетях появился видеоролик, на котором запечатлен новый выпуск телешоу «Бородина против Бузовой», где парочке снова напомнили их прошлые отношения.
Оказывается, что Саша не понимает, почему Иосиф, если его не контролировать, тут же мчится за Периметр, чтобы провести время с друзьями. Эксперты в студии поспешили объяснить Черно, что это все из-за того, что Оганесян по ее воле постоянно «стоит возле стенки», поэтому именно ей нужно менять себя.
К слову, Александра попыталась оправдать себя, но и после этого ведущие не стали на ее сторону. Бузова отметила, что Черно уже давно должна забыть измены Иосифа, ведь сама говорила, что простила его, после чего согласилась стать его женой.
Нужно сказать, что и в этот раз Сашу никто не поддержал. В итоге Черно настолько разозлилась на одного из своих коллег по съемочной площадке, что даже кинула в Илью Яббарова микрофон, чем очень испугала ведущую шоу «Бородина против Бузовой».
Всем известно, что неделю назад на реалити-шоу «Дом-2» стартовал второй сезон телешоу «Спаси свою любовь», в котором продюсеры проекта хотят помочь героям спасти свою семью от развода.
Одними из таких участников оказались Александра Черно и Иосиф Оганесян, которые буквально сразу же после бракосочетания начали скандалить и предъявлять друг другу многочисленные претензии. Считанные часы назад в социальных сетях появился видеоролик, на котором запечатлен новый выпуск телешоу «Бородина против Бузовой», где парочке снова напомнили их прошлые отношения.
Оказывается, что Саша не понимает, почему Иосиф, если его не контролировать, тут же мчится за Периметр, чтобы провести время с друзьями. Эксперты в студии поспешили объяснить Черно, что это все из-за того, что Оганесян по ее воле постоянно «стоит возле стенки», поэтому именно ей нужно менять себя.
К слову, Александра попыталась оправдать себя, но и после этого ведущие не стали на ее сторону. Бузова отметила, что Черно уже давно должна забыть измены Иосифа, ведь сама говорила, что простила его, после чего согласилась стать его женой.
Нужно сказать, что и в этот раз Сашу никто не поддержал. В итоге Черно настолько разозлилась на одного из своих коллег по съемочной площадке, что даже кинула в Илью Яббарова микрофон, чем очень испугала ведущую шоу «Бородина против Бузовой».
ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 12:48