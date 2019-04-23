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Алёна Водонаева назвала «Дом-2» самым честным проектом на российском телевидении

Бывшая звезда нашумевшей телестройки «Дом-2» Алёна Водонаева назвала проект самым честным на российском телевидении. Со слов знаменитости, реалити-шоу показывает настоящие отношения между людьми, какими бы они не были.

Алёна Водонаева назвала «Дом-2» самым честным проектом на российском телевидении


Алёна Водонаева, которая долгое время старалась забыть период свой жизни, связанный с главной телестройкой страны, на днях встала на защиту проекта, назвав «Дом-2» самым честным реалити-шоу на российском телевидении. Модель возмущена тем, что многие зрители так яро требуют его закрытия, называя участников, живущих на Поляне, актёрами, работающими за еду и другие материальные блага.

Алёна Водонаева назвала «Дом-2» самым честным проектом на российском телевидении


Чтобы отстоять перед хейтерами «Дом-2», Алёна Водонаева привела в пример массу других ток-шоу, транслирующихся на российских каналах. С её слов, именно там продюсеры и редакторы готовы буквально из ничего придумать целую историю, которую можно будет растянуть на несколько эфиров, а если не хватит, то найдут дополнительного героя с новыми фактами.

Алёна Водонаева назвала «Дом-2» самым честным проектом на российском телевидении


Экс-звезда «Дома-2» настаивает на том, что в стенах телестройки происходит реальная жизнь реальных людей, которые любят, переживают, испытывают страх и боль, а также принимают важные в своей жизни решения.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Oksana Сегодня, 12:35

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