Нурсултан Назарбаев рассказал о подготовке к отставке с поста президента Казахстана





Как пояснил бывший глава Казахстана, он последние три года задумывался об отставке. Все это время Назарбаев присматривался к окружающим его людям, возлагая на них большие надежды. И, по его мнению, он ушел с поста именно в тот момент, когда это было необходимо, потому что это единственное правильное решение.Об этом Нурсултан Назарбаев сообщил во время доклада на съезде партии «Нур Отан», главой которой он является. Более подробной информации о личных причинах такого решения ни у кого нет.