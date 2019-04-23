АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
В Канаде доказали образовательную ценность Minecraft
EUR 71.72 USD 63.79
Курс валют на 23.04.2019

Нурсултан Назарбаев рассказал о подготовке к отставке с поста президента Казахстана

Бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев рассказал о своей подготовке к отставке с поста гаранта государства. Он был единственным президентом страны от момента приобретения независимости и до 19 марта этого года.
Нурсултан Назарбаев рассказал о подготовке к отставке с поста президента Казахстана

Как пояснил бывший глава Казахстана, он последние три года задумывался об отставке. Все это время Назарбаев присматривался к окружающим его людям, возлагая на них большие надежды. И, по его мнению, он ушел с поста именно в тот момент, когда это было необходимо, потому что это единственное правильное решение.

Об этом Нурсултан Назарбаев сообщил во время доклада на съезде партии «Нур Отан», главой которой он является. Более подробной информации о личных причинах такого решения ни у кого нет.



 
+Дзен +Яндекс новости
Политика
Добавил: Белоусов Алексей Сегодня, 12:34

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Участников второго сезона шоу «Спаси
Эксперты: Дешевые солнцезащитные очки
Любовник Таты Блюменкранц больше не
Подросток подал на компанию Apple в суд
Хью Лори снимется в новом сериале от
Саше Черно снова напомнили об изменах
Исследование: Вегетарианское питание
Алёна Водонаева назвала «Дом-2» самым
Нурсултан Назарбаев рассказал о
Специалисты назвали 5 вероятных проблем
Астрономы обнаружили в Млечном Пути
Ольга Бузова призналась, что планирует
Джастин Бибер официально анонсировал
Виктория Дайнеко разместила фото с
В Сети появились снимки Бритни Спирс
Бьянка отравилась просроченной едой и
Байрон Дафо назвал месяц в России
Анна Седокова может позволить себе
Станислав Садальский о Максиме Галкине:
Эксперт рассказал, почему нельзя
Ученые создали полусинтетические клетки
Певица МакSим получила множественные
Ксения Бородина заставила Курбана
Звезда «Дома-2» Ирина Пинчук покинула
«Я не буду мстить»: Дмитрий Ланской
Ученые определили продукты, снижающие
Саймон Марданшин пожаловался Ольге
Оглашено количество желающих помочь
Сотрудница Pornhub рассказала о своей
Психологи: Бунтарская натура способна
Просмотреть все новости