Джастин Бибер официально анонсировал выход нового альбома после выступления с Гранде
Популярный голливудский поп-певец Джастин Бибер удивил своих поклонников. Музыкант официально объявил о выходе нового студийного альбома после шоу с Арианой Гранде. Об этом информирует The Hollywood Reporter.
Во время одного из выступлений коллеги по цеху канадский артист решил исполнить известную композицию Sorry. Джастин Бибер обратился к поклонникам со словами благодарности и отметил, что скоро появится его новая пластинка.
Заявление певца было очень неожиданным и порадовало многочисленных почитателей творчества звезды, учитывая, что раньше Джастин Бибер заявлял о временном уходе из музыки, чтобы посвятить себя семье. Артист утверждал, что семья и их здоровье для него на первом месте, а в музыке он успеет себя проявить.
Во время одного из выступлений коллеги по цеху канадский артист решил исполнить известную композицию Sorry. Джастин Бибер обратился к поклонникам со словами благодарности и отметил, что скоро появится его новая пластинка.
Заявление певца было очень неожиданным и порадовало многочисленных почитателей творчества звезды, учитывая, что раньше Джастин Бибер заявлял о временном уходе из музыки, чтобы посвятить себя семье. Артист утверждал, что семья и их здоровье для него на первом месте, а в музыке он успеет себя проявить.
ШоуБиз
Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 12:14