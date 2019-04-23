АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
В Канаде доказали образовательную ценность Minecraft
EUR 71.72 USD 63.79
Курс валют на 23.04.2019

Джастин Бибер официально анонсировал выход нового альбома после выступления с Гранде

Популярный голливудский поп-певец Джастин Бибер удивил своих поклонников. Музыкант официально объявил о выходе нового студийного альбома после шоу с Арианой Гранде. Об этом информирует The Hollywood Reporter.
Джастин Бибер официально анонсировал выход нового альбома после выступления с Гранде

Во время одного из выступлений коллеги по цеху канадский артист решил исполнить известную композицию Sorry. Джастин Бибер обратился к поклонникам со словами благодарности и отметил, что скоро появится его новая пластинка.
Джастин Бибер официально анонсировал выход нового альбома после выступления с Гранде

Заявление певца было очень неожиданным и порадовало многочисленных почитателей творчества звезды, учитывая, что раньше Джастин Бибер заявлял о временном уходе из музыки, чтобы посвятить себя семье. Артист утверждал, что семья и их здоровье для него на первом месте, а в музыке он успеет себя проявить.



 
+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз
Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 12:14

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Участников второго сезона шоу «Спаси
Эксперты: Дешевые солнцезащитные очки
Любовник Таты Блюменкранц больше не
Подросток подал на компанию Apple в суд
Хью Лори снимется в новом сериале от
Саше Черно снова напомнили об изменах
Исследование: Вегетарианское питание
Алёна Водонаева назвала «Дом-2» самым
Нурсултан Назарбаев рассказал о
Специалисты назвали 5 вероятных проблем
Астрономы обнаружили в Млечном Пути
Ольга Бузова призналась, что планирует
Джастин Бибер официально анонсировал
Виктория Дайнеко разместила фото с
В Сети появились снимки Бритни Спирс
Бьянка отравилась просроченной едой и
Байрон Дафо назвал месяц в России
Анна Седокова может позволить себе
Станислав Садальский о Максиме Галкине:
Эксперт рассказал, почему нельзя
Ученые создали полусинтетические клетки
Певица МакSим получила множественные
Ксения Бородина заставила Курбана
Звезда «Дома-2» Ирина Пинчук покинула
«Я не буду мстить»: Дмитрий Ланской
Ученые определили продукты, снижающие
Саймон Марданшин пожаловался Ольге
Оглашено количество желающих помочь
Сотрудница Pornhub рассказала о своей
Психологи: Бунтарская натура способна
Просмотреть все новости