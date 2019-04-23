Эксперт рассказал, почему нельзя заряжать смартфоны до 100%
Эксперт портала Mail.ru Hi-Tech Дмитрий Рябинин рассказал РИА Новости, почему смартфоны нельзя заряжать полностью. Также он дал несколько советов, как это делать правильно.
«Заряжать телефоны до 100% опасно. Это, скорее миф, чем правда» - говорит специалист. Всё дело в том, что по достижении полного заряда, аппарат всё равно подпитывает аккумулятор для поддержания уровня 100%. Так происходит нагревание батареи. Во избежание такой ситуации Рябинин рекомендует заряжать смартфоны до уровня 90%.
Эксперт объяснил, что так работает «быстрая зарядка». Вначале устройство за короткий период заряжается до 70-80%, а потом переходит в медленный режим, чтобы аккумулятор остыл.
Также Дмитрий Рябинин отметил, что на аккумуляторы пагубно влияет и полная разрядка. Эксперт посоветовал поддерживать уровень заряда на протяжении дня.
«Заряжать телефоны до 100% опасно. Это, скорее миф, чем правда» - говорит специалист. Всё дело в том, что по достижении полного заряда, аппарат всё равно подпитывает аккумулятор для поддержания уровня 100%. Так происходит нагревание батареи. Во избежание такой ситуации Рябинин рекомендует заряжать смартфоны до уровня 90%.
Эксперт объяснил, что так работает «быстрая зарядка». Вначале устройство за короткий период заряжается до 70-80%, а потом переходит в медленный режим, чтобы аккумулятор остыл.
Также Дмитрий Рябинин отметил, что на аккумуляторы пагубно влияет и полная разрядка. Эксперт посоветовал поддерживать уровень заряда на протяжении дня.
Технологии
Добавил: Кононенко Илья Сегодня, 11:43