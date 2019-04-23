Эксперт рассказал, почему нельзя заряжать смартфоны до 100%





«Заряжать телефоны до 100% опасно. Это, скорее миф, чем правда» - говорит специалист. Всё дело в том, что по достижении полного заряда, аппарат всё равно подпитывает аккумулятор для поддержания уровня 100%. Так происходит нагревание батареи. Во избежание такой ситуации Рябинин рекомендует заряжать смартфоны до уровня 90%.Эксперт объяснил, что так работает «быстрая зарядка». Вначале устройство за короткий период заряжается до 70-80%, а потом переходит в медленный режим, чтобы аккумулятор остыл.Также Дмитрий Рябинин отметил, что на аккумуляторы пагубно влияет и полная разрядка. Эксперт посоветовал поддерживать уровень заряда на протяжении дня.