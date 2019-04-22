Марина Федункив поздравила Владимира Зеленского с победой на выборах президента Украины

Артистка подписала публикацию следующими словами: «А ведь когда-то начинали одинаково», также поздравив Зеленского с победой и Украину со свободными выборами.Подписчики заявили, что и у Марины Федункив все еще впереди, и не надо исключать, что она в будущем может стать главой государства, как ее бывший коллега по КВН, пообещав в этом случае отдать свои голоса за актрису. Другие поклонники заметили, что в современном мире нет ничего невозможного, поэтому нужно задавать высокие планки и реализовывать их. Фолловеры также присоединились к поздравлениям актрисы и понадеялись в возможности улучшения жизни на Украине благодаря будущей работе Владимира Зеленского на посту ее президента.