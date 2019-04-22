АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
В Канаде доказали образовательную ценность Minecraft
EUR 71.92 USD 63.96
Курс валют на 20.04.2019

Марина Федункив поздравила Владимира Зеленского с победой на выборах президента Украины

Марина Федункив опубликовала совместную архивную фотографию с Владимиром Зеленским. В соцсети Instagram актриса поздравила коллегу с избранием на пост президента Украины.
Марина Федункив поздравила Владимира Зеленского с победой на выборах президента Украины

Артистка подписала публикацию следующими словами: «А ведь когда-то начинали одинаково», также поздравив Зеленского с победой и Украину со свободными выборами.

Подписчики заявили, что и у Марины Федункив все еще впереди, и не надо исключать, что она в будущем может стать главой государства, как ее бывший коллега по КВН, пообещав в этом случае отдать свои голоса за актрису. Другие поклонники заметили, что в современном мире нет ничего невозможного, поэтому нужно задавать высокие планки и реализовывать их. Фолловеры также присоединились к поздравлениям актрисы и понадеялись в возможности улучшения жизни на Украине благодаря будущей работе Владимира Зеленского на посту ее президента.



 
+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз
Добавил: Ложников Никита Сегодня, 19:04

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Современные технологии России способны
Американец 46 дней питался одним пивом
Саша Черно хочет вернуться на проект
В Госдуме предложили ужесточить
Ученые раскрыли секрет легкого
Жена Вальтера Соломенцева Галина
Марину Африкантову высмеяли за
Ученые рассказали, почему никто во
Ксения Бородина шокировала фанатов
В РФ продается бюджетный смартфон BQ
Гусман высказался о победе Зеленского
Марина Федункив поздравила Владимира
Анна Семенович опубликовала откровенный
В нацпарке Конго на селфи попали горилы
Ольга Бузова за копейки распродаёт свои
Виталина Цымбалюк-Романовская не придет
Неизвестные осквернили могилу Евгения
Geely планирует привезти в России
Гарик Мартиросян опубликовал
Звезда «Дома-2» Наталья Шаронова
Проект «Дом-2» закроют в конце 2019 года
Флагман Redmi будет иметь новую
Назван Топ-10 лучших средств для
Ученые узнали о положительном влиянии
Российские врачи первыми провели
Специалисты назвали методы улучшения
Ведущая «Дома-2» Юля Ефременкова
В Сеть утекли данные списка бойцов из
Юрий Николаев впервые вышел в свет
В Канаде доказали образовательную
Просмотреть все новости