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В Сети показали взлом смартфона Nokia 9 PureView пачкой жвачки

В сети Twitter показан способ получения доступа к новейшему смартфону Nokia 9 PureView. Владельцы телефона смогли взломать систему при помощи пачки жвачки в обход сканера отпечатков пальцев.
В Сети показали взлом смартфона Nokia 9 PureView пачкой жвачки

Смартфон Nokia 9 PureView оснащен дактилоскопическим датчиком, расположенным на экране. Пользователь сети Twitter под ником decodedpixe опубликовал видео, где показал, как взломать новинку при помощи пачки жевательной резинки. Сначала владелец смартфона разблокировал его при помощи отпечатка пальца, потом выключил и заново включил, прижав пачку жвачки к месту датчика.

Как отметили пользователи Сети, телефон можно взломать при помощи фольги и даже отпечатка пальца другого человека. Считается, что проблема связана с обновлением системы Android 9.



 
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Технологии
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 22:13

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