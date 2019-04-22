В Сети показали взлом смартфона Nokia 9 PureView пачкой жвачки





Смартфон Nokia 9 PureView оснащен дактилоскопическим датчиком, расположенным на экране. Пользователь сети Twitter под ником decodedpixe опубликовал видео, где показал, как взломать новинку при помощи пачки жевательной резинки. Сначала владелец смартфона разблокировал его при помощи отпечатка пальца, потом выключил и заново включил, прижав пачку жвачки к месту датчика.Как отметили пользователи Сети, телефон можно взломать при помощи фольги и даже отпечатка пальца другого человека. Считается, что проблема связана с обновлением системы Android 9.