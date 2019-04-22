Флагман Redmi будет иметь новую функцию, которая позволит ему возглавить рейтинг AnTuTu





Конкретной информации о нововведение пока нет. Однако специалисты предполагают, что это будет некое ноу-хау в программном обеспечении, которое позволит повысить производительность смартфона. Гаджет будет оснащен процессором Snapdragon 855, который является лучшим в своем сегменте. Релиз смартфона ожидается в следующем месяце. Стоимость телефона пока не известна, как и его технические характеристики.