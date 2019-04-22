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Флагман Redmi будет иметь новую функцию, которая позволит ему возглавить рейтинг AnTuTu

Компания Redmi готовить выпустить новый недорогой флагман, который носит неофициальное название Redmi 855. Ожидается, что смартфон будет иметь некую супер-функцию, которая позволить возглавить рейтинг самых быстрых девайсов на AnTuTu.
Флагман Redmi будет иметь новую функцию, которая позволит ему возглавить рейтинг AnTuTu

Конкретной информации о нововведение пока нет. Однако специалисты предполагают, что это будет некое ноу-хау в программном обеспечении, которое позволит повысить производительность смартфона. Гаджет будет оснащен процессором Snapdragon 855, который является лучшим в своем сегменте. Релиз смартфона ожидается в следующем месяце. Стоимость телефона пока не известна, как и его технические характеристики.



 
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Технологии
Добавил: Белоусов Алексей Сегодня, 18:12

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