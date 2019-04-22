Ольга Бузова за копейки распродаёт свои книги о счастье
Довольно популярная сегодня певица и ведущая Ольга Бузова за копейки распродаёт свои книги о счастье. Хейтеры уже заявили, что тотальная распродажа свидетельствует о полном отсутствии у звезды «Дома-2» писательского таланта.
Ольга Бузова когда-то увлекалась написанием книг, описывая в них свои отношения на телестройке, а позже и стала писать о браке с Дмитрием Тарасовым. Не будучи тогда ещё такой популярной, но замужней, она заказывала пропитку каждой страницы книги специальным парфюмом, считая, что человек, читающий о счастье, должен параллельно вдыхать его аромат.
Теперь же жители российских городов стали замечать на полках книжных магазинов те самые «творения» Ольги Бузовой о счастье. Оказалось, что теперь приобрести книгу, написанную одной из самых популярных ныне звёзд российского шоу-бизнеса, можно всего за 10 рублей. Поклонники решили, что ведущая хочет наконец забыть о том «счастье», о котором писала в браке с Тарасовым, а вот хейтеры уверенны — певица наконец признала свой провал в качестве писателя.
Ольга Бузова когда-то увлекалась написанием книг, описывая в них свои отношения на телестройке, а позже и стала писать о браке с Дмитрием Тарасовым. Не будучи тогда ещё такой популярной, но замужней, она заказывала пропитку каждой страницы книги специальным парфюмом, считая, что человек, читающий о счастье, должен параллельно вдыхать его аромат.
Теперь же жители российских городов стали замечать на полках книжных магазинов те самые «творения» Ольги Бузовой о счастье. Оказалось, что теперь приобрести книгу, написанную одной из самых популярных ныне звёзд российского шоу-бизнеса, можно всего за 10 рублей. Поклонники решили, что ведущая хочет наконец забыть о том «счастье», о котором писала в браке с Тарасовым, а вот хейтеры уверенны — певица наконец признала свой провал в качестве писателя.