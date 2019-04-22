Звезда «Дома-2» Наталья Шаронова продолжает делиться фактами о «Дом-2»

«Выезд на шоу осуществляется на «звездомобиле», где мы можем пообщаться с участниками без камер», - отметила Наталья.

«Мы должны понимать, что находимся на проекте и чем больше мнений, тем «правильней» твоё нахождение на «Доме 2»», - подчеркнула девушка.

Вчера Наталья в очередной раз опубликовала у себя на страничке в Instagram пост, в котором рассказала несколько секретов о скандально-известной телестройке. По словам Шароновой, каждое утро они поднимают в 9 часов утра, под пожелания «доброго утра» и треки Бузовой.Так как в женских и мужских спальнях живут одиночки, для них действует «живая очередь» в душ.В свежем блоге Шаронова в очередной раз указала на то, что на телестройке нет сценаристов, ведь темы для обсуждений они придумывают сами. По словам Натальи, никто участников «Дома-2» не принуждает разбирать то или иное событие, произошедшее в Периметре.Единого время для отбоя на проекте нет, зачастую коллектив «Дома-2» ложится спать в 2-3 часа ночи, после Лобного места, однако каждый участник вправе решать, как провести время до подъема.