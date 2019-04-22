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В Сеть утекли данные списка бойцов из Mortal Kombat 11

В Интернете появился перечень персонажей DLC игры Mortal Kombat 11. Произошла соответственная утечка, и теперь геймерам известны герои очередного эпизода файтинга.
В Сеть утекли данные списка бойцов из Mortal Kombat 11

Официальная премьера Mortal Kombat 11 состоится в скором времени, и уже сейчас известны имена ее DLC-бойцов. Оказалось это возможным благодаря изданию Nintendo Switch, в файлах которого был найден список персонажей. которые могут появиться в будущем. Вначале в Сети появился сам перечень, а потом и снимки, доказывающие существование информации о героях.

Эксперты в мире компьютерных игр просят не принимать эти сведения на веру, так как авторы проекта могут добавить и новых бойцов, инициалы которых не засветились в файле. Все станет известно уже 23 апреля, именно тогда состоится презентация Mortal Kombat 11.



 
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Добавил: Ложников Никита Сегодня, 17:41

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