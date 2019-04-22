Юрий Николаев впервые вышел в свет после сотрясения мозга





Юрий Николаев никогда не любил рассказывать о проблемах со своим здоровьем, поэтому поклонники телеведущего всегда подозрительно относились к его заявлениям относительно собственного самочувствия. Месяц назад стало известно, что он попал в больницу после внезапной потери сознания. Во время падения телеведущий сильно ударился головой, что привело к сотрясению мозга и появлению множественных гематом у него на лице. Чуть позже сам работник телевидения сообщил поклонникам, что с ним все хорошо, но подтвердил поступающую информацию.Впервые после больницы Юрий Николаев вышел в свет 19 апреля, он принял участие в мероприятии журнала «КиноРепортер». Совсем недавно телеведущий посетил вечеринку Московского международного кинофестиваля и выглядит там абсолютно здоровым. Знаменитость выбрал для своего выхода белый костюм и черную рубашку. Такой образ обусловлен четким дресс-кодом данного мероприятия, требующим доминирование именно этого цвета. В ходе вечеринки Юрий Николаев вел себя достаточно активно и общался со многими присутствующими, а на его лице уже не было никаких гематом. Поклонники телеведущего обрадовались такому положению дел.