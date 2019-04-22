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Курбан Омаров позволяет Теоне дразнить соседскую собаку

Супруг Ксении Бородиной Курбан Омаров позволяет маленькой Теоне специально дразнить соседскую собаку. Подписчикам бизнесмена в Instagram такое семейное развлечение не понравилось, за что его тут же осудили и раскритиковали.

Курбан Омаров позволяет Теоне дразнить соседскую собаку


Курбан Омаров разместил в своём Instagram в разделе Stories новый ролик, на котором запечатлел семейный отдых недалеко от дома. Вместе с детьми звёздные родители катались на мотоцикле и квадроциклах, но позже переключили внимание на соседского пса, выглядывающего сквозь заборные прутья.

Курбан Омаров позволяет Теоне дразнить соседскую собаку


Сам Курбан Омаров решил сделать из этого шутку, заявив на камеру, что недавно ему в Сети начали писать хейтеры, а что именно, заявил бизнесмен, он и покажет на видео. После этого в кадре сразу появился лающий соседский пёс. Такая шутка не стала поводом для критики бизнесмена, а вот то, что он позволяет маленькой Теоне специально дразнить собаку, всерьёз обеспокоило подписчиков.

Курбан Омаров позволяет Теоне дразнить соседскую собаку


Супруг Ксении Бородиной не только не оставил дочь, явно получающую удовольствие от разнервничавшейся собаки за забором, но и решил, что такой момент нужно обязательно запечатлеть на видео. Что на этот счёт считает сама ведущая «Дома-2» пока неизвестно.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Oksana Сегодня, 17:21

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