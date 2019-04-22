Курбан Омаров позволяет Теоне дразнить соседскую собаку





Курбан Омаров разместил в своём Instagram в разделе Stories новый ролик, на котором запечатлел семейный отдых недалеко от дома. Вместе с детьми звёздные родители катались на мотоцикле и квадроциклах, но позже переключили внимание на соседского пса, выглядывающего сквозь заборные прутья.Сам Курбан Омаров решил сделать из этого шутку, заявив на камеру, что недавно ему в Сети начали писать хейтеры, а что именно, заявил бизнесмен, он и покажет на видео. После этого в кадре сразу появился лающий соседский пёс. Такая шутка не стала поводом для критики бизнесмена, а вот то, что он позволяет маленькой Теоне специально дразнить собаку, всерьёз обеспокоило подписчиков.Супруг Ксении Бородиной не только не оставил дочь, явно получающую удовольствие от разнервничавшейся собаки за забором, но и решил, что такой момент нужно обязательно запечатлеть на видео. Что на этот счёт считает сама ведущая «Дома-2» пока неизвестно.