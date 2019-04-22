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Эксперты предупредили об опасности употребления продуктов вместе с упаковкой

Эксперты предупредили об опасности употребления продуктов вместе с упаковкой. Как сообщают представители Московского департамента здравоохранения, такая привычка грозит острыми заболеваниями органов желудочно-кишечного тракта.
Эксперты предупредили об опасности употребления продуктов вместе с упаковкой

Особенно опасно проглатывать острые и колющие предметы, а в неперевариваемых структурах содержатся токсичные вещества, например, красители и клей. Ряд фруктов и овощей содержат неперевариваемую клетчатку, например, кожура бананов, киви, гранатов, тыквы, арбуза и дыни. Медики подчеркивают, что проглатывание таких продуктов грозит раздражающим действием на желудок. Такое заявление эксперты сделали в связи с набирающим популярность флешмобом Shell On Challenge в Snapchat. Пользователи снимают на видео поедание непредназначенных для употребления предметов, например, бумаги и пластика.

Согласно статистике, москвичи превышают дневную норму употребления соли в три раза из-за содержания ее в колбасе, рыбе и хлебе. Объемы потребления сахара тоже превышены из-за популярности газировки, соков и других продуктов.



 
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Общество
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 17:28

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