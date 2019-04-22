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Chery Tiggo 3 подешевел в РФ на 7%

В РФ китайские автомобили марки Chery Tiggo 3 подешевели на 7%. Сэкономив почти 62 000 рублей можно купить модификацию Comfort MT, отдав за нее 777 900 рублей.
Chery Tiggo 3 подешевел в РФ на 7%

В конце зимы производитель уже менял стоимость данной модели, но тогда транспорт подорожал на 20-30 тысяч рублей. По итогам первых трех месяцев нынешнего года жители России приобрели 1 229 автомобилей марки Chery, что на 5% ниже данных минувшего года. Некоторые другие машины азиатской фирмы продаются в стране по прежней цене.

Текущее снижение стоимости может свидетельствовать о том, что компания из КНР гибко оценивает тенденции авторынка. Не исключается, что уменьшение ценника сможет увеличить спрос на Chery Tiggo 3.



 
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Добавил: Ложников Никита Сегодня, 16:58

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