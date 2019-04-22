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61-летний Виктор Салтыков снижает давление с помощью секса

Повышенное артериальное давление певец Виктор Салтыков снимает оригинальным методом - сексом. Эксперт на передаче «Жить здорово» только подтвердил положительный эффект такой системы.
61-летний Виктор Салтыков снижает давление с помощью секса

Музыкант побывал в студии знаменитого шоу, где сделал удивительное заявление. Несколько лет назад он выяснил, что страдает гипертонией, но при этом каких-либо симптомов не ощущал. В 2018 году 61-летнему музыканту предложили его друзьями пройти обследование в клинике, где врачи указали исполнителю о высоком давлении.

Виктор Салтыков решил ограничить потребление соли и сахара в продуктах, но по-прежнему пьет один из любимейших напитков - кофе. Не принимает певец и прописанные медиками препараты, так как резко для себя обнаружил хороший способ улучшения здоровья. По словам артиста, помогает ему в этом секс, после которого все показатели приходят в норму.

Присутствовавший в студии врач Герман Гандельман подтвердил слова Салтыкова. Он заметил, то гипертоникам очень полезны интимные занятия, потому как в таком случае снижается риск возникновения осложнений при артериальном давлении.



 
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Добавил: Ложников Никита Сегодня, 16:53

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