Жена Сергея Жукова показала огромный живот

Не секрет, что Жуков является многодетным отцом, у него четверо детей. Старшая дочь Александра от первого брака музыканта живет с мамой Еленой Добындо, а трое младших наследников певца от союза с Региной Бурд весело проводят время в полноценной семье.Судя по фотографиям, которые несколько часов назад появились в социальных сетях, совсем скоро Жуков станет отцом пятерых детей, ведь его жена уже находится на последних месяцах беременности.Считанные часы назад Регина опубликовала у себя на страничке в Instagram свежий Stories, на котором засветила огромный живот. На кадрах будущую мамочку обнимают двое ее младших наследников, которые явно счастливы тому факту, что совсем скоро у них появится еще один братик или сестричка.К слову, многие подписчики супруги Жукова вспомнили, как еще недавно она хвасталась, что готовит для них какой-то «масштабный сюрприз». По мнению поклонников звездной парочки, не исключено, что Бурд имела в виду свою четвертую беременность.На данный момент пользователи Сети буквально засыпали звездную пару многочисленными вопросами, действительно ли совсем скоро у них в семье намечается пополнение, ведь супруги по-прежнему не давали никаких официальных подтверждений этому.