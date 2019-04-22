Витас раскритиковал Гарика Харламова за “пошлое” видео с участием певца

После видео с грубым юмором над Ларисой Гузеевой Гарик Харламов опубликовал у себя на странице в сети Instagram ролик с фрагментом выступления. Сам юморист подозревал, что социальная сеть не допустит кадры непристойного содержания, где запечатлена пародия на Витаса. Певец посмотрел данный ролик и ответил Харламову гневным сообщением о том, что он по-хамски относится к коллегам. Витаса беспокоит то, что у юмориста подрастает дочь, а также на него подписана молодежь, которая запоминает “публичную пошлость”.По мнению Витаса, такие видео разрушают психику подрастающего поколения. В комментариях под публикацией Гарика Харламова многие подписчики посоветовали певцу обратиться в суд по поводу оскорбительного видео.