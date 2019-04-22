Валерия Блюменкранца заметили в ночном клубе в компании девушки Романа Гриценко





Ни для кого не являются секретом, что отношениям Романа Гриценко и Евгении Шестаковой, ради которых первых скоропостижно ушел со скандалом за ворота, не суждено было просуществовать долго. Не так давно в социальных сетях активно обсуждали драку влюбленных, после которой оба некоторое время ходили с гематомами.Впрочем, сейчас у интернет-пользователей появилась новая тема для обсуждений. Дело в том, что этой ночью Блюменкранца заметили в одном из московских ночных заведений в компании Шестаковой. Молодые люди весело проводили время, танцевали и пели. Более того, как утверждают очевидцы, Валерий и Евгения покинули клуб тоже вместе.На данный момент сложно сказать, Блюменкранц и Шестакова случайно встретились в ночном клубе и просто решили продолжить общение, или же раньше тесно общались и договорились встретиться в заведении.Более того, сейчас Роману поступает очень много вопросов. Выяснилось, что фанатов «Дома-2» интересует, знает ли Гриценко, что Евгения и Валерий проводят время вместе. Также в Сети поговаривают, что совсем скоро Шестакова может прийти на реалити-шоу, чтобы на экране построить отношения с Блюменкранцем.К слову, Гриценко пока никак не прокомментировал происходящее.