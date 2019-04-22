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Samsung создает наследника Galaxy Fold с новым дизайном

Разработчики компании Samsung уже работают над созданием наследников Galaxy Fold с новым дизайном. Согласно слухам, новые устройства с гибкими экранами будут кардинально отличаться от уже представленной модели.
Samsung создает наследника Galaxy Fold с новым дизайном

Samsung Galaxy Fold еще не вышел в продажу, а в Сети уже ходят слухи о работе компании над наследниками модели. Новинки могут отличаться размерами и формами дисплея, однако о сроках выхода не сообщается. Экран смартфона использует полимерную подложку, которая на 50% тоньше, чем в обычных гаджетах, что открывает новые возможности. Согласно слухам, Samsung планирует выпустить телефоны G- и S-типов. В первом варианте экран сможет складываться внутрь дважды в форме буквы G, а в раскрытом положении им можно будет пользоваться как 8-дюймовым планшетом.

Модель типа S будет состоять из трех модулей, а в развернутом состоянии диагональ экрана составит 13 дюймов. Новые гаджеты будут использовать те же компоненты, что и в случае с Galaxy Fold.



 
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Технологии
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 16:21

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