Ольга Бузова записалась на программу «Антистресс» в австрийском центре

В своем аккаунте в Instagram телеведущая проекта "Дом-2" опубликовала свежий снимок и призналась, на несколько дней она отошла от дел и решила отдохнуть. Несмотря на плотный график, знаменитость пройдет специальные программы "Антистресс" и "Детокс". Певица будет посещать косметолога, делать обертывания и другие процедуры для красоты и здоровья. В программу входят оздоровительные методы и прогулки на свежем воздухе.Ольга Бузова подчеркнула, от бурной деятельности она отказываться не намерена, так как получает удовольствие от своего творчества и работы. В ближайшем будущем, оздоровившись, она намерена снова вернуться к выступлениям и концертам.