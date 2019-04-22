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Ольга Бузова записалась на программу «Антистресс» в австрийском центре

Популярная телеведущая и певица Ольга Бузова решила пройти специальный курс лечения в одной из австрийских клиник. Знаменитость несколько дней уделит своему здоровью, чтобы плодотворно работать с новыми силами.
Ольга Бузова записалась на программу «Антистресс» в австрийском центре

В своем аккаунте в Instagram телеведущая проекта "Дом-2" опубликовала свежий снимок и призналась, на несколько дней она отошла от дел и решила отдохнуть. Несмотря на плотный график, знаменитость пройдет специальные программы "Антистресс" и "Детокс". Певица будет посещать косметолога, делать обертывания и другие процедуры для красоты и здоровья. В программу входят оздоровительные методы и прогулки на свежем воздухе.

Ольга Бузова подчеркнула, от бурной деятельности она отказываться не намерена, так как получает удовольствие от своего творчества и работы. В ближайшем будущем, оздоровившись, она намерена снова вернуться к выступлениям и концертам.



 
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Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 15:11

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