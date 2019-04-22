Сын Ирины Цывиной Евгений Благонравов расплакался на похоронах актрисы





Одним из первых в зале Дома кино появился сын артистки, который разрыдался на похоронах. Евгений Благонравов попросил корреспондента “Вокруг ТВ” удалить видео с ним. Как отмечал молодой человек в программе “Прямой эфир”, у них с матерью сложились теплые и доверительные отношения. Он признался, что перед смертью актрисы его не покидало плохое предчувствие. На церемонии проводов Цывиной появилась ее дочь Зиновия, которая проживает на территории Черногории. Хотя она редко виделась с родительницей, смерть последней стала для нее ударом.Среди присутствующих оказался и последний возлюбленный Цывиной, который оставил у белого гроба артистки букет роз. Он тоже не смог сдержать слез во время церемонии.