АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Эксперты назвали главные причины возникновения рака
EUR 71.92 USD 63.96
Курс валют на 20.04.2019

Сын Ирины Цывиной Евгений Благонравов расплакался на похоронах актрисы

В Москве продолжаются проводы актрисы Ирины Цывиной, ради чего в Доме кино собрались многие представители отечественного шоу-бизнеса. Сын звезды не смог сдержать слез на похоронах звездной матери.
Сын Ирины Цывиной Евгений Благонравов расплакался на похоронах актрисы

Одним из первых в зале Дома кино появился сын артистки, который разрыдался на похоронах. Евгений Благонравов попросил корреспондента “Вокруг ТВ” удалить видео с ним. Как отмечал молодой человек в программе “Прямой эфир”, у них с матерью сложились теплые и доверительные отношения. Он признался, что перед смертью актрисы его не покидало плохое предчувствие. На церемонии проводов Цывиной появилась ее дочь Зиновия, которая проживает на территории Черногории. Хотя она редко виделась с родительницей, смерть последней стала для нее ударом.
Сын Ирины Цывиной Евгений Благонравов расплакался на похоронах актрисы

Среди присутствующих оказался и последний возлюбленный Цывиной, который оставил у белого гроба артистки букет роз. Он тоже не смог сдержать слез во время церемонии.



 
+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 14:51

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Валерия Блюменкранца заметили в ночном
Юлия Ефременкова появилась на свадебном
Ученые определили признаки
Ольга Бузова записалась на программу
Майя Донцова лидирует в баттле с
МЧС России на вертолете вернуло белого
Сын Ирины Цывиной Евгений Благонравов
Samsung отменила ранний старт продаж
Николь Кузнецова сразу после проекта
Рустам Солнцев считает, что Ольга
Сати Казанова оказалась противницей
Ксения Бородина раскритиковала методы
Андрей Черкасов должен быть соперником
Apple и Qualcomm разрабатывают
Поклонники подозревают, что Меган Маркл
Роспотребнадзор рассказал россиянам о
Врачам из Великобритании удалось
Семья Тодоренко и Топалова поздравила
Эксперты назвали две «вечные» проблемы
Названы любимые машины из автопарка
Телеведущую «Дома-2» Юлю Ефременкову
Ученые хотят улучшать продукты с
В штабе Зеленского отказались принимать
Канье Уэст провел собственную
Дочь Алсу оправдалась после критики за
Ольга Бузова за два дня в санатории
Спецификации смартфона Lenovo Z6 Pro
Ученые из Якутии ищут способ
Медики рассказали об опасности
Наталья Поклонская считает мавзолей
Просмотреть все новости