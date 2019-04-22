



Рустам Солнцев на днях решил прокомментировать телешоу таких форматов как «Холостяк», и не смог обойти стороной участие ведущей «Дома-2» в проекте «Замуж за Бузову». Со слов шоумена, сейчас певица очень выгодна многим продюсерам, так как находится на пике своей славы, вокруг неё вертится много скандальной и провокационной информации, что хорошо поднимает рейтинги любого шоу, где она появляется.Несмотря на высокую востребованность, Рустам Солнцев считает, что Ольга Бузова скоро станет никому не нужна, ведь ей вряд ли удастся удержать свою популярность на таком уровне на долгие годы, а без неё певица и ведущая станет неинтересна продюсерам.