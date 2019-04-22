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Рустам Солнцев считает, что Ольга Бузова скоро станет никому не нужна

Популярный шоумен и скандальный журналист Рустам Солнцев считает, что Ольга Бузова скоро станет никому не нужна. По мнению экс-участника телепроекта «Дом-2», певицу просто используют на телевидении ради поднятия рейтингов и заработка денег, а потом она останется ни с чем.

Рустам Солнцев считает, что Ольга Бузова скоро станет никому не нужна


Рустам Солнцев на днях решил прокомментировать телешоу таких форматов как «Холостяк», и не смог обойти стороной участие ведущей «Дома-2» в проекте «Замуж за Бузову». Со слов шоумена, сейчас певица очень выгодна многим продюсерам, так как находится на пике своей славы, вокруг неё вертится много скандальной и провокационной информации, что хорошо поднимает рейтинги любого шоу, где она появляется.

Рустам Солнцев считает, что Ольга Бузова скоро станет никому не нужна


Несмотря на высокую востребованность, Рустам Солнцев считает, что Ольга Бузова скоро станет никому не нужна, ведь ей вряд ли удастся удержать свою популярность на таком уровне на долгие годы, а без неё певица и ведущая станет неинтересна продюсерам.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Oksana Сегодня, 14:31

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