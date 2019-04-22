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Роспотребнадзор рассказал россиянам о выборе продуктов к Пасхе

Роспотребнадзор рассказал россиянам, как им правильно выбирать продукты к празднику Пасха, выпавшему в этом году на 28 апреля. Людям рекомендуют избегать куличей, приготовленных из яичного порошка, маргарина и подсластителей.
Роспотребнадзор рассказал россиянам о выборе продуктов к Пасхе

Представители Роспотребнадзора рассказали, неправильный выбор продуктов к Пасхе может сказаться на здоровье россиян и испортить им этот праздник, поэтому к этому вопросу необходимо подходить основательно. Из всех куличей нужно выбирать те, что приготовлены из яйца, сливочного масла и сахара. Именно такая основа для теста считается правильной и не способна навредить здоровью человека. Чего не скажешь о куличах, приготовленных на основе яичного порошка, маргарина и подсластителей, их рекомендуют игнорировать. Еще одна особенность данного продукта – это его верхушка. Она должна быть сухой, а не мокрой. В последнем случае это может привести к быстрой порче кулича. Также стоит отдавать предпочтения тем продуктам, что посыпаны натуральными продуктами: орехами, глазурью и сахарной пудрой.

Роспотребнадзор рассказал и о выборе яиц. Нужно отдавать предпочтение свежим, с равномерным окрасом и отсутствием повреждений. Яйца необходимо варить не менее 10 минут после закипания, иначе существует риск заражения сальмонеллезом.



 
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Общество
Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 13:31

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