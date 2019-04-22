Роспотребнадзор рассказал россиянам о выборе продуктов к Пасхе





Представители Роспотребнадзора рассказали, неправильный выбор продуктов к Пасхе может сказаться на здоровье россиян и испортить им этот праздник, поэтому к этому вопросу необходимо подходить основательно. Из всех куличей нужно выбирать те, что приготовлены из яйца, сливочного масла и сахара. Именно такая основа для теста считается правильной и не способна навредить здоровью человека. Чего не скажешь о куличах, приготовленных на основе яичного порошка, маргарина и подсластителей, их рекомендуют игнорировать. Еще одна особенность данного продукта – это его верхушка. Она должна быть сухой, а не мокрой. В последнем случае это может привести к быстрой порче кулича. Также стоит отдавать предпочтения тем продуктам, что посыпаны натуральными продуктами: орехами, глазурью и сахарной пудрой.Роспотребнадзор рассказал и о выборе яиц. Нужно отдавать предпочтение свежим, с равномерным окрасом и отсутствием повреждений. Яйца необходимо варить не менее 10 минут после закипания, иначе существует риск заражения сальмонеллезом.