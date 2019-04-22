Семья Тодоренко и Топалова поздравила Зеленского с победой на выборах

Украинская телеведущая Регина Тодоренко не ждет больших перемен в одночасье, но верит, что постепенно все на ее родине наладится. Влад Топалов отметил, что имел удовольствие общаться с Владимиром Зеленским, а также желает ему удачи и терпения на новом посту. Артист верит в дружбу народов и лично заинтересован в переменах, поскольку ему запрещено пересекать украинскую границу. При этом артист мечтает побывать на родине своей супруги, а именно увидеть ее дом и познакомиться с прадедом своего сына.Влад Топалов понимает, что политика очень далека от шоу-бизнеса, но верит в ум и талант Владимира Зеленского. Поклонники артиста в комментариях выразили надежду на скорое достижение мира.