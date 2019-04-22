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Семья Тодоренко и Топалова поздравила Зеленского с победой на выборах

Регина Тодоренко и Влад Топалов поздравили Владимира Зеленского с победой на президентских выборах в Украине. Соответствующие материалы звездные супруги опубликовали на своих страницах в сети Instagram, отметив, что ждут перемен.
Семья Тодоренко и Топалова поздравила Зеленского с победой на выборах

Украинская телеведущая Регина Тодоренко не ждет больших перемен в одночасье, но верит, что постепенно все на ее родине наладится. Влад Топалов отметил, что имел удовольствие общаться с Владимиром Зеленским, а также желает ему удачи и терпения на новом посту. Артист верит в дружбу народов и лично заинтересован в переменах, поскольку ему запрещено пересекать украинскую границу. При этом артист мечтает побывать на родине своей супруги, а именно увидеть ее дом и познакомиться с прадедом своего сына.

Влад Топалов понимает, что политика очень далека от шоу-бизнеса, но верит в ум и талант Владимира Зеленского. Поклонники артиста в комментариях выразили надежду на скорое достижение мира.



 
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Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 13:15

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