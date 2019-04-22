Ольга Бузова за два дня в санатории заплатила 150 тысяч рублей
Телеведущая проекта «Дом-2», а по совместительству и восходящая исполнительница Ольга Бузова за два дня пребывания в австрийском центре здоровья «Verba Mayr» заплатила 150 тысяч рублей. По мнению пользователей Сети, знаменитость попросту обманули.
Ранее стало известно, что Бузова в компании своего директора Арама Арчера уехала в санаторий, где проведет ближайшие несколько дней. В социальных сетях появилась информация, что за пребывания в недешевом центре здоровья всем желающим придется заплатить за трое суток 150 тысяч рублей.
Так как Бузова появилась на территории санатория только под вечер, половину первого дня она попросту потеряла, однако заплатить за них ей все-таки придется.
Впрочем, не только расценки центра здоровья удивили пользователей Сети, но и обед, которому Бузова явно была не очень довольна. Дело в том, что Ольге придется на время позабыть о своих любимых колбасных изделиях, ведь в санатории ее будут кормить овощами и зеленью.
К слову, назвать два помидора «правильным питанием» сложно, особенно если учитывать тот факт, что Бузова на своих выступлениях растрачивает очень много энергии, поэтому просто-таки нуждается в нормальной еде. По мнению фанатов, Ольге следует срочно пересмотреть время пребывания в санатории или свое меню.
Ранее стало известно, что Бузова в компании своего директора Арама Арчера уехала в санаторий, где проведет ближайшие несколько дней. В социальных сетях появилась информация, что за пребывания в недешевом центре здоровья всем желающим придется заплатить за трое суток 150 тысяч рублей.
Так как Бузова появилась на территории санатория только под вечер, половину первого дня она попросту потеряла, однако заплатить за них ей все-таки придется.
«Хочу просто выключить мозг и заняться своим здоровьем!» - заявила в одном из свежих Stories Ольга.
Впрочем, не только расценки центра здоровья удивили пользователей Сети, но и обед, которому Бузова явно была не очень довольна. Дело в том, что Ольге придется на время позабыть о своих любимых колбасных изделиях, ведь в санатории ее будут кормить овощами и зеленью.
К слову, назвать два помидора «правильным питанием» сложно, особенно если учитывать тот факт, что Бузова на своих выступлениях растрачивает очень много энергии, поэтому просто-таки нуждается в нормальной еде. По мнению фанатов, Ольге следует срочно пересмотреть время пребывания в санатории или свое меню.
ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 12:22