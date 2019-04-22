Канье Уэст провел собственную пасхальную службу
Известный на весь мир рэпер Канье Уэст 21 апреля выступил на фестивале Coachella. Там артист провел собственную пасхальную службу, исполнив 25 своих композиций, стилизованных под госпел, а также представил новый трек «Water».
Недавнее выступление Канье Уэста на фестивале Coachella можно назвать особенным по целому ряду причин. Во-первых, оно состоялось на искусственном холме, насыпанном всего неделю назад. Во-вторых, концерт рэпера прошел 21 апреля, именно в этот день католики праздную Пасху. В-третьих, все 25 песен, исполненных артистом, были стилизованы под госпел – жанр христианской музыки, соединяющий в себе классическое церковное пение и афроамериканское духовое направление. И в-четвертых, звезда представил свою новую композицию «Water», чей стиль пришелся как раз впору именно этому пасхальному выступлению.
Данный необычный концерт Канье Веста посетили тысячи людей, а сам артист активно взаимодействовал с присутствующими. Он постоянно менял свое местоположение, а вся толпа следовала за ним. Необычную запись всего этого концерта можно посмотреть в «Вконтакте», а дебютное исполнение трека «Water» разместил один из пользователей социальной сети Twitter.
Напомним, это уже не первое выступление Канье Уэста с концертом в формате госпел-хора. Рэпер запустил для этого специальный музыкальный проект «Воскресная служба» («Sunday Service»).
Недавнее выступление Канье Уэста на фестивале Coachella можно назвать особенным по целому ряду причин. Во-первых, оно состоялось на искусственном холме, насыпанном всего неделю назад. Во-вторых, концерт рэпера прошел 21 апреля, именно в этот день католики праздную Пасху. В-третьих, все 25 песен, исполненных артистом, были стилизованы под госпел – жанр христианской музыки, соединяющий в себе классическое церковное пение и афроамериканское духовое направление. И в-четвертых, звезда представил свою новую композицию «Water», чей стиль пришелся как раз впору именно этому пасхальному выступлению.
Данный необычный концерт Канье Веста посетили тысячи людей, а сам артист активно взаимодействовал с присутствующими. Он постоянно менял свое местоположение, а вся толпа следовала за ним. Необычную запись всего этого концерта можно посмотреть в «Вконтакте», а дебютное исполнение трека «Water» разместил один из пользователей социальной сети Twitter.
Напомним, это уже не первое выступление Канье Уэста с концертом в формате госпел-хора. Рэпер запустил для этого специальный музыкальный проект «Воскресная служба» («Sunday Service»).
kanye debuted a new song called “water” at #sundayservice 😭🌊🙏pic.twitter.com/ob0RcVtMLU— Genius (@Genius) 21 апреля 2019 г.
ШоуБиз
Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 12:37