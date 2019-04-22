Дочь Алсу оправдалась после критики за песню Юлии Началовой на шоу “Голос.Дети”

Благодаря выступлению с песней “Герой не моего романа” Микелла Абрамова набрала 44% голосов и вернулась в шоу. В своем обращении к публике дочь Алсу отметила, насколько для нее важна эта композиция, и поблагодарила фанатов за поддержку. День возвращения на сцену проекта “Голос. Дети” артистка назвала самым волнительным в ее жизни, а своей песней она хотела поддержать память о Юлии Началовой. Эту композицию для выступления она выбрала еще до смерти певицы, а также надеялась, что известная исполнительница поможет ей советом.Ранее Абрамова подверглась критике, поскольку многие сочли песню слишком взрослой для 10-летней артистки. При этом музыкальный продюсер Владимир Меладзе озвучил похвалу в адрес дочери Алсу, отметив, что выступление было трогательным.