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Ксению Бородину раскритиковали за «безвкусный» наряд

Звезду скандально-известного телепроекта «Дом-2» Ксению Бородину раскритиковали за «безвкусный» наряд. Отметим, что пользователи Сети даже поинтересовались у телезнаменитости, не стыдно ли ей выходить в подобном одеянии на улицу.

Ксению Бородину раскритиковали за «безвкусный» наряд

Считанные часы назад Бородина опубликовала у себя на страничке в Instagram новую фотографию, которую в пух и прах раскритиковали ее подписчики. На снимке Ксения запечатлена спиной к зеркалу, в котором демонстрирует свое «мягкое место».

Впрочем, не факт того, что Бородина на фото запечатлена спиной не понравился интернет-пользователям, а наряд, в котором Ксения ходит по магазинам. Отметим, что для шопинга телеведущая «Дома-2» выбрала светлые укороченные джинсы с молнией на «мягком месте» и спортивную ветровку.

Ксению Бородину раскритиковали за «безвкусный» наряд

По мнению некоторых подписчиков, Бородиной должно быть стыдно появляться в подобном наряде в обществе, учитывая, что она является матерью двоих детей. Некоторые фолловеры указали Ксении на то, что данное одеяние не смотрится стильно, а кое-кто даже заявил, что знаменитость можно случайно спутать с человеком без определенного места жительства.

К слову, нашлись у звезды и защитники, которые один за другим принялись советовать недоброжелателям не заходить на страничку к Бородиной, если им не нравится то, как она одевается.

«Если кого-то что-то не устраивает, вас сюда никто не приглашал! Ксюш, ты как всегда красотка!» - пишут в Сети.



 
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Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 11:24

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