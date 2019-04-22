Ксению Бородину раскритиковали за «безвкусный» наряд

«Если кого-то что-то не устраивает, вас сюда никто не приглашал! Ксюш, ты как всегда красотка!» - пишут в Сети.

Считанные часы назад Бородина опубликовала у себя на страничке в Instagram новую фотографию, которую в пух и прах раскритиковали ее подписчики. На снимке Ксения запечатлена спиной к зеркалу, в котором демонстрирует свое «мягкое место».Впрочем, не факт того, что Бородина на фото запечатлена спиной не понравился интернет-пользователям, а наряд, в котором Ксения ходит по магазинам. Отметим, что для шопинга телеведущая «Дома-2» выбрала светлые укороченные джинсы с молнией на «мягком месте» и спортивную ветровку.По мнению некоторых подписчиков, Бородиной должно быть стыдно появляться в подобном наряде в обществе, учитывая, что она является матерью двоих детей. Некоторые фолловеры указали Ксении на то, что данное одеяние не смотрится стильно, а кое-кто даже заявил, что знаменитость можно случайно спутать с человеком без определенного места жительства.К слову, нашлись у звезды и защитники, которые один за другим принялись советовать недоброжелателям не заходить на страничку к Бородиной, если им не нравится то, как она одевается.