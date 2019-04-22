Спецификации смартфона Lenovo Z6 Pro раскрыты за день до анонса





Будущий флагман компании Z6 Pro будет функционировать на базе Snapdragon 855. Согласно опубликованным сведениям, новинка оснащена процессором с жидкостной системой охлаждения. Топовая версия смартфона получит 12 ГБ ОЗУ, в то время как на ПЗУ приходится 512 ГБ, а диагональ AMOLED-дисплея составит 6,3 дюйма. На экране также будет установлен сканер отпечатков пальцев, а камера обзаведется каплевидным вырезом.Модуль основной камеры у Lenovo Z6 Pro, согласно обнародованным данным, может похвастаться наличием четырех датчиков, а главный сенсор будет иметь 48 Мп. Фронтальная камера рассчитана на 32 Мп, а также смартфон оснащен стереодинамиками с технологией объемного звучания Dolby Audio. Емкость аккумулятора составляет 4000 мАч. Стоимость топовой версии смартфона может достигать 1,5 тысячи долларов.