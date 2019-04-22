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Спецификации смартфона Lenovo Z6 Pro раскрыты за день до анонса

Производитель Lenovo рассекретил спецификации нового смартфона Z6 Pro за сутки до официальной презентации. Представители китайского отделения Lenovo Group обнародовали характеристики новинки на просторах соцсети Weibo.
Спецификации смартфона Lenovo Z6 Pro раскрыты за день до анонса

Будущий флагман компании Z6 Pro будет функционировать на базе Snapdragon 855. Согласно опубликованным сведениям, новинка оснащена процессором с жидкостной системой охлаждения. Топовая версия смартфона получит 12 ГБ ОЗУ, в то время как на ПЗУ приходится 512 ГБ, а диагональ AMOLED-дисплея составит 6,3 дюйма. На экране также будет установлен сканер отпечатков пальцев, а камера обзаведется каплевидным вырезом.

Модуль основной камеры у Lenovo Z6 Pro, согласно обнародованным данным, может похвастаться наличием четырех датчиков, а главный сенсор будет иметь 48 Мп. Фронтальная камера рассчитана на 32 Мп, а также смартфон оснащен стереодинамиками с технологией объемного звучания Dolby Audio. Емкость аккумулятора составляет 4000 мАч. Стоимость топовой версии смартфона может достигать 1,5 тысячи долларов.



 
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Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 12:15

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