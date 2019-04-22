Юлия Проскурякова заступилась за Аллу Пугачеву после шутки о слабительном

В интервью программы “Ты не поверишь!” музыкальный критик Артур Гаспарян отметил, что ему известно о секретном приеме Аллы Пугачевой, который помогает улучшить голос. Примадонна якобы употребляет слабительное, чтобы на сцене звучать лучше, о чем она заявила с иронией. В эфире передачи шоумен посетовал, что он не вокалист и не пробовал этот прием, но верит на слово Пугачевой. Супруга Игоря Николаева Проскурякова в щекотливой ситуации решила вступиться за коллегу по цеху, отметив, что звезда пыталась пошутить.Наличия прямой связи между голосом и слабительным не увидел также Стас Пьеха, отметив, что такой прием может даже усложнить выступление. Певица Юлия Ковальчук отметила, что не в состоянии спорить с Примадонной, и попросила ее подробнее рассказать о средстве.